Le film « Reinas » représentera la Suisse dans la course aux Oscars

Keystone-SDA

(Keystone-ATS) Le film « Reinas », de Klaudia Reynicke, représentera la Suisse dans la course aux Oscars. L’Office fédéral de la culture (OFC) l’a inscrit auprès de l’Academy of Motion Picture Arts and Sciences pour concourir dans la catégorie « meilleur film international ».

On saura le 17 décembre, au moment de la publication de la « short list » de 15 films, si l’oeuvre de la réalisatrice helvético-péruvienne sera retenue dans le cercle restreint des films candidats à un Oscar, a indiqué mercredi l’OFC.

Dans ce drame sur le passage à l’âge adulte, Klaudia Reynicke raconte l’histoire, inspirée de son autobiographie, d’une mère qui veut quitter Lima pour les Etats-Unis avec ses deux filles, en laissant derrière elles leur père, qui n’a pas grand-chose à leur offrir.

Cette décision est motivée par la crise économique, les troubles politiques massifs et le manque de perspectives dans le Pérou des années 1990.

« Reinas » est le premier long métrage suisse à avoir été présenté dans la compétition principale internationale du prestigieux festival de Sundance.