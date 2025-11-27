Le fonctionnement des STEP valaisannes «globalement satisfaisant»

Keystone-SDA

Les stations d’épuration (STEP) valaisannes ont été "lourdement affectées" par les "intempéries exceptionnelles" de l'été 2024. Leur fonctionnement est toutefois "globalement satisfaisant", selon un bilan de l'épuration des eaux usées du canton publié jeudi par le Service de l'environnement.

(Keystone-ATS) Ces épisodes météorologiques intenses ont révélé la «vulnérabilité» des stations d’épuration face aux phénomènes extrêmes, relève le Canton du Valais dans un communiqué jeudi. Plusieurs STEP et réseaux de collecte ont ainsi «subi des dégâts importants durant l’été 2024, entraînant temporairement des rejets d’eaux usées non traitées dans l’environnement», poursuit-il encore.

Les infrastructures les plus touchées ont été celles de Sierre-Noës, dont la remise en état complète doit se terminer en 2026. Les sites d’Anniviers, de la vallée de Saas et d’Evolène ont aussi été particulièrement impactés, entre inondations, coupures électriques et destructions partielles d’équipements. Le rétablissement des raccordements a cependant pu être assuré à près de 90% en une semaine, soulignent les autorités.

Moderniser et rénover

«Ces événements ont mis en évidence la nécessité de rendre les infrastructures plus résilientes face aux phénomènes météorologiques extrêmes», écrit encore le Canton. Plusieurs projets de rénovation et de modernisation d’infrastructures «en fin de cycle de vie» ont ainsi été réalisés ou sont en cours, afin de garantir «une gestion efficace et durable» des STEP.

A titre d’exemple, la rénovation complète du site de Sion-Chandoline, couplé à la mise en service d’un nouveau traitement biologique, ont «nettement augmenté les performances de la STEP». Les stations d’épuration de Martigny, de Sion-Châteauneuf et de Monthey-CIMO font, sinon, le projet d’extension.

Malgré la situation, les performances de dépollution des STEP valaisannes sont «satisfaisantes». «Des progrès restent toutefois à accomplir pour optimiser le traitement de l’azote et réduire la présence d’eaux claires dans les canalisations qui alimentent les stations d’épuration», précise le Canton.