Le gouvernement bernois en campagne pour le Musée des Beaux-Arts

Keystone-SDA

Le gouvernement bernois s'engage en faveur du Musée des Beaux-Arts de Berne. Il recommande aux citoyens du canton de Berne d'accepter le 14 juin un crédit d'étude de 15,7 millions de francs pour la rénovation du bâtiment et la construction d’un édifice de remplacement.

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(Keystone-ATS) Ce crédit d’étude doit permettre de financer la planification, la procédure d’autorisation et les appels d’offres. Les bâtiments du Musée des Beaux-Art exigent des travaux de rénovation. Tant l’édifice historique datant de 1879 et dénommé bâtiment Stettler, que l’extension de 1983 intitulée bâtiment de l’Atelier 5, présentent des défauts.

Ce musée revêt une grande importance culturelle pour le canton de Berne, souligne mardi le gouvernement en recommandant au corps électoral d’accepter ce crédit d’étude. Depuis la création en 1849 de la fondation du Musée des Beaux-Arts, cette institution a constitué l’une des collections d’art les plus importantes de Suisse.

Avec ses expositions, le Musée des Beaux-Arts fait du canton un haut-lieu culturel et lui permet de rayonner au-delà des frontières cantonales, poursuit le Conseil-exécutif qui ajoute qu’il apporte une grande valeur ajoutée pour la population, la formation et le tourisme. Chaque année, il accueille quelque 100’000 visiteurs.

Financement

S’exprimant au nom du gouvernement, la directrice de l’instruction publique et de la culture Christine Häsler souligne que le musée donne des impulsions dans le domaine de l’art contemporain, réalise un travail de pionnier dans la recherche sur la provenance des œuvres et s’engage fortement en faveur de l’éducation culturelle.

Le projet de rénovation intégrale du Musée des Beaux-Arts de Berne est conçu sous la forme d’un partenariat public-privé. Le total des coûts d’étude et de réalisation est estimé à environ 147 millions de francs. Le canton va y participer à hauteur de 81 millions au maximum. Le musée va assumer le montant restant avec l’aide de donateurs privés, de fondations et du Fonds de loterie.

Référendum soutenu par l’UDC

Lors de la session d’automne, le Grand Conseil a approuvé par 91 voix contre 44 et 16 abstentions ce crédit d’étude soumis au vote le 14 juin. Dans la foule de l’adoption de ce crédit, un comité soutenu par l’UDC a lancé un référendum estimant que ce projet de rénovation était déséquilibré et surdimensionné. A ses yeux, la contribution prévue par le canton est excessive.

Si le crédit d’étude devait être rejeté le 14 juin, le Musée des Beaux-Arts de Berne devrait élaborer un nouveau projet. Un tel scénario prendrait beaucoup du temps et impliquerait des dépenses importantes pour le canton, avertit le gouvernement.