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Le Grand Conseil genevois fait confiance au gouvernement

Keystone-SDA

Le Grand Conseil refuse d'interdire toute manifestation anti-G7 à Genève. Par 55 non et 42 oui, il a rejeté jeudi soir le projet de loi ad hoc du PLR, apportant ainsi son soutien au Conseil d'Etat.

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(Keystone-ATS) Traité dans le cadre d’une session extraordinaire, ce projet de loi visait à interdire toute manifestation au centre-ville en lien avec le G7 qui aura lieu à Evian-les-Bains (F) du 15 au 17 juin. Alors que la droite défendait la sécurité, en particulier celle des commerces, face au risque de débordements, la gauche a plaidé pour le droit fondamental à manifester. Le texte non amendé a finalement été rejeté.

«Le Conseil d’Etat a pris ses responsabilités, a fait une pesée d’intérêts et écouté les experts», a assuré Carole-Anne Kast, magistrate en charge de la sécurité, entourée par quatre de ses collègues. Mercredi, l’exécutif a défini le tracé de la manifestation autorisée le 14 juin, mais la coalition No-G7 n’a pas encore pris position sur les conditions qui lui sont imposées.

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