Le groupe japonais Fast Retailing relève ses prévisions

Fast Retailing a relevé ses prévisions après avoir vu bondir son bénéfice net au 1er semestre de l'exercice décalé 2024-25. Le géant nippon du textile a averti que l'escalade des droits de douane pourrait faire fondre de 20% son bénéfice d'exploitation nord-américain.

(Keystone-ATS) Le géant japonais du prêt-à-porter anticipe désormais pour l’ensemble de l’exercice annuel s’achevant fin août un bénéfice net en hausse de 10,2% à 410 milliards de yens (2,34 milliards de francs), contre 385 milliards précédemment, et au-delà des prévisions des analystes. Il table toujours sur un chiffre d’affaires en hausse de 9,5% à 3400 milliards de yens, laissé quasi-inchangé, ainsi que sur un bond de 8,8% du bénéfice d’exploitation, chiffre sensiblement relevé.

La conséquence de résultats « robustes » et meilleurs qu’attendu pour la période de six mois achevée fin février, explique jeudi le group. Le champion nippon de l’habillement a vu son bénéfice net bondir de 19,2% sur un an à 233,5 milliards de yens, au-delà des anticipations, tandis que ses revenus s’envolaient de 12% à 1.790 milliards de yens.

Dans le détail, Uniqlo a vu ses ventes bondir de 11,6% au Japon, son principal marché, grâce à une offre flexible et élargie s’adaptant aux conditions météo, mais aussi à l’afflux record de touristes étrangers attirés par un yen affaibli et friands d’emplettes. Le groupe, qui accélère son expansion dans les pays occidentaux depuis la période creuse du Covid-19, a connu en Amérique du Nord et en Europe « des ventes exceptionnelles » soutenues par le succès des « produits d’hiver phares » et de nouvelles ouvertures de magasins.

De quoi compenser un repli de 4% de ses revenus en Chine continentale, un marché crucial qui reste comme l’an dernier son point noir: il y pâtit du « faible appétit » des consommateurs désemparés face à l’assombrissement économique, mais aussi d’un « mix de produits » inadapté.

Le Japon représente désormais 30% de ses ventes, contre 20% pour la Chine, 18% pour le reste de l’Asie, 11% pour l’Europe – et 7,7% pour l’Amérique du nord, part en progression constante. Or, cette dernière région pourrait se trouver sous pression, les barrières douanières imposées par le président américain Donald Trump étant susceptibles de pénaliser les produits qu’Uniqlo fait produire en Asie.

Selon le journal Nikkei, Fast Retailing s’approvisionne auprès de 488 usines de confection textile, dont 74 au Vietnam, 34 au Bangladesh et 30 au Cambodge – tous sous le coup de fortes majorations douanières américaines jusqu’à 46%, pour l’instant suspendues par Washington et ramenées à 10%.

« L’Amérique du Nord devrait enregistrer une hausse considérable du chiffre d’affaires, mais son bénéfice d’exploitation devrait reculer au second semestre », en cas d’application des droits de douane faisant fondre la marge brute, avertit l’entreprise. « Le bénéfice d’exploitation d’Uniqlo Amérique du nord devrait diminuer d’environ 20% en glissement annuel au second semestre », prévient-elle.