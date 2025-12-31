Le maire de Moutier salue l’aboutissement d’une formidable aventure

Keystone-SDA

La Ville de Moutier a lancé mercredi les festivités pour célébrer son transfert à minuit dans le canton du Jura. Lors de la partie officielle, son maire Marcel Winistoerfer a souligné le caractère historique de cet événement.

(Keystone-ATS) «Un demi-siècle après la création du canton du Jura, Moutier va le rejoindre. La ville retrouve sa patrie naturelle», a déclaré Marcel Winistoerfer devant quelque 300 personnes rassemblées devant l’Hôtel de Ville. «C’est une émotion intense et exceptionnelle qui nous est donnée de vivre».

Pour le maire autonomiste de la cité prévôtoise, l’histoire du pays s’enrichit d’une nouvelle page, riche en émotions et en aventures. L’élu a salué la ténacité et la persévérance de ceux qui ont permis ce transfert. «On ne va pas au paradis, ça viendra bien assez tôt, mais on va au Jura».

La conseillère fédérale jurassienne Elisabeth Baume-Schneider a assisté à l’événement à titre personnel. La soirée va se poursuivre avec un banquet, un cortège aux flambeaux et un spectacle son et lumière.