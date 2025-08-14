Le marché locatif se détend en Suisse, selon Homegate

Keystone-SDA

Les loyers proposés en Suisse ont pratiquement stagné en juillet, un signe de détente du marché corroboré par les perspectives à long terme, affirme jeudi la plateforme immobilière Homegate. Cependant, tous les cantons ne sont pas logés à la même enseigne.

(Keystone-ATS) Le mois dernier, l’indice des loyers calculé par Homegate et la Banque cantonale de Zurich a grappillé 0,1% sur un mois à 130,9 points. Le baromètre a enregistré une augmentation de 1,7% en rythme annuel.

Depuis le début de l’année, les loyers ont ainsi augmenté de 1,3%, une progression réduite de moitié par rapport à la même période de 2024.

Les disparités cantonales se confirment en juillet. La hausse la plus forte par rapport à 2024 est enregistrée à Schwyz (+3,5%) et dans certaines régions de Suisse orientale. Les loyers proposés aux Grisons, à Glaris et dans les deux Appenzell ont ainsi crû de 2,5%, note le communiqué.

Dans la ville de Zurich, Homegate constate une augmentation de 1,7%, contre 1,8% à Lucerne et 1,4% à Berne et Lugano.

A en croire le portail immobilier en ligne, il faut s’attendre à une « hausse modérée » des prix dans le mois et années à venir. « Les impulsions générées par l’activité de construction ne devraient pas suffire à contrer l’évolution actuelle des loyers », selon Martin Waeber, responsable immobilier auprès de SMG Swiss Marketplace Group, qui détient Homegate.

« Au cours des cinq premiers mois de l’année 2025, l’immigration nette en Suisse a été inférieure de 11% à celle enregistrée au cours de la même période en 2024. La tendance à la baisse se poursuit donc », ajoute M. Waeber. Le spécialiste affirme que l’immigration a eu un impact sur l’évolution des loyers.

Ce ralentissement est cependant à relativiser: depuis juillet 2020, le marché a connu une poussée « remarquable », soit une hausse de 14% des loyers proposés en cinq ans. Dans le canton de Zurich, l’envolée atteint 21%.