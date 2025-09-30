Le gazon, l’or vert des jardins résidentiels en Suisse

Entre les robots-tondeuses, les semences importées du monde entier ou les rouleaux prêts-à-poser leurs produits dans des champs dédiés, les fans de gazons ont de quoi beaucoup dépenser. Dans ce marché, le green parfait se vend toujours très bien et les alternatives fleuries gagnent du terrain. Plongée dans l’industrie lucrative du gazon suisse.

Jeanne Gerbault, RTS

À Jouxtens-Mézery, Antonio Deidda bichonne son gazon depuis plus de 25 ans: 600 m² de pelouse d’un vert parfait… Rien ne dépasse. Un travail à temps plein pour ce retraité. «J’essaie de les nettoyer tous les jours», confie-t-il, souffleuse à la main. Son garage? Un trésor pour tout amateur de jardinage. Tondeuse à 1500 francs, scarificatrice à 1000 francs, coupe-bordure… Quand on aime, on ne compte pas.

Contenu externe

Ces pelouses constituent une immense opportunité commerciale. La surface totale du gazon des zones résidentielles en Suisse, de 277 km² (source: OFS – service Statistique de la superficie, 2025), est quasiment équivalente à la surface du canton de Genève.

Et ce marché innove en continu. Les robots-tondeuses, comme celui d’Antonio Deidda à 3000 francs, symbolisent cette évolution technologique. «Il est programmé, il rentre tout seul, il n’y a rien à faire», se réjouit-il. En 2024, Galaxus a vendu 82% de robots-tondeuses de plus que l’année précédente. Ils sont présents partout.

De nouveaux gazons sont développés

À Thoune, l’entreprise Eric Schweizer, l’un des leaders du marché suisse du semis pour gazon, pousse la recherche sur tous les aspects du gazon: couleur, épaisseur du brin, résistance au piétinement… «On fait tous les types de gazon: universel, de sport, pour l’ombre, contre la sécheresse, même des gazons type golf», explique Christoph Tanner, l’un des responsables de l’entreprise. Ils importent les semences de Nouvelle-Zélande, d’Écosse ou encore du Canada.

Notre gazon suisse a tout d’un produit mondialisé: actuellement le Bermuda, une variété utilisée en Floride, mieux résistante à la chaleur, est testé par la firme bernoise.

Pour les plus impatients, ils commercialisent du gazon de placage. Produit avec leur partenaire agriculteur en Argovie, ce gazon prêt à l’emploi nécessite 12 mois de culture intensive. À 20 francs le mètre carré, c’est 40 fois plus cher que le semis traditionnel.

Du vert, mais aussi des couleurs

Cependant, face aux préoccupations environnementales croissantes, une nouvelle tendance émerge: le gazon fleuri. Certaines communes romandes, comme Gland ou Lausanne, encouragent cette alternative plus écologique.

Gilles Metzener, paysagiste dans le canton de Vaud, en est un fervent défenseur. «L’un des gros avantages d’avoir ces gazons fleuris, c’est la diversité de plantes et de fleurs», explique-t-il. La plupart de ses clients possèdent un gazon vert intensif, alors il essaie de changer sa manière de l’entretenir. «On fait clairement de moins en moins de soins intensifs. Avant, c’était de l’engrais quatre fois par année. Maintenant, on va passer à deux fois seulement et du désherbage à la main», détaille-t-il.

Malgré ces changements, certains, comme Antonio Deidda, restent attachés au gazon vert et parfait. Le monde du gazon en Suisse est à un tournant… Reste à savoir si son avenir sera monochrome ou multicolore.

Contenu externe