Il prato, l’oro verde dei giardini residenziali in Svizzera

La vendita di robot tagliaerba è esplosa l'anno scorso, comunica il negozio online Galaxus. KEYSTONE/DPA/Monika Skolimowska

Tra robot tagliaerba, sementi importate da tutto il mondo e rotoli pronti da posare coltivati in campi dedicati, chi ha la passione del prato ha di che spendere. In questo mercato, il prato verde e perfetto si vende sempre molto bene, ma l'alternativa fiorita sta guadagnando terreno. Immergiamoci nell’industria redditizia del prato svizzero.

4 minuti

Jeanne Gerbault, RTS Altre lingue: 2 IT originale Deutsch de Der Rasen, das grüne Gold der Schweizer Gärten Di più Der Rasen, das grüne Gold der Schweizer Gärten

Français fr Le gazon, l’or vert des jardins résidentiels en Suisse Di più Le gazon, l’or vert des jardins résidentiels en Suisse

A Jouxtens-Mézery, nel canton Vaud, Antonio Deidda cura il suo prato da oltre 25 anni: 600 metri quadri di tappeto erboso di un verde perfetto… nulla è fuori posto. Un lavoro a tempo pieno per questo pensionato. “Cerco di pulirlo tutti i giorni”, confida, con il soffiatore in mano. Il suo garage? Un tesoro per ogni amante di giardinaggio. Tagliaerba da 1’500 franchi, arieggiatore da 1’000 franchi, tagliabordi… Quando si ama, non si bada a spese.

Questi prati rappresentano un’enorme opportunità commerciale. La superficie totale dei prati nelle zone residenziali in Svizzera, pari a 277 chilometri quadrati, secondo l’Ufficio federale di statistica, è praticamente equivalente a quella dell’intero canton Ginevra.

Questo mercato è in continua evoluzione. I robot tagliaerba, come quello di Antonio Deidda (costato 3’000 franchi), simboleggiano questo progresso tecnologico. “È programmato, rientra da solo, non c’è nulla da fare”, si rallegra. Nel 2024, il negozio online Galaxus ha venduto l’82% di robot tagliaerba in più rispetto all’anno precedente. Sono ovunque.

Nuovi tipi di prato vengono sviluppati

A Thun, l’azienda Eric Schweizer, una delle leader del mercato svizzero delle sementi per prato, porta avanti la ricerca su tutti gli aspetti del tappeto erboso: colore, spessore del filo d’erba, resistenza al calpestio… “Produciamo tutti i tipi di prato: universale, sportivo, per l’ombra, resistente alla siccità, persino prati tipo golf”, spiega Christoph Tanner, uno dei responsabili dell’azienda. Le sementi vengono importate dalla Nuova Zelanda, dalla Scozia e dal Canada.

Il nostro prato svizzero ha tutte le caratteristiche di un prodotto globalizzato: attualmente il Bermuda, una varietà utilizzata in Florida e più resistente al caldo, è in fase di test da parte dell’azienda bernese.

Per i più impazienti, l’azienda commercializza prato a rotoli. Coltivato con un partner agricolo in Argovia, questo prato pronto all’uso richiede 12 mesi di coltivazione intensiva. A 20 franchi al metro quadrato, costa 40 volte più del prato seminato tradizionalmente.

Verde, ma non solo

Tuttavia, di fronte alle crescenti preoccupazioni ambientali, emerge una nuova tendenza: il prato fiorito. Alcuni Comuni della Svizzera francese, come Gland o Losanna, promuovono questa alternativa più ecologica.

Gilles Metzener, paesaggista nel Canton Vaud, ne è un convinto sostenitore. “Uno dei grandi vantaggi dei prati fioriti è la diversità di piante e fiori”, spiega. La maggior parte dei suoi clienti possiede un prato verde intensivo e cerca quindi di cambiare il modo in cui lo cura. “Facciamo sempre meno trattamenti intensivi. Prima si usava il fertilizzante quattro volte all’anno. Ora passeremo a due sole applicazioni e alla diserbatura manuale”, precisa.

Nonostante questi cambiamenti, alcuni, come Antonio Deidda, restano affezionati al prato verde e perfetto. Il mondo del prato in Svizzera è a un bivio… Resta da vedere se il suo futuro sarà monocromatico o multicolore.

Contenuto esterno

Tradotto con il supporto dell’IA/Zz