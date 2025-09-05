Le ministre de l’Economie Guy Parmelin en visite aux Etats-Unis

La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Keystone-SDA

Le ministre de l'Economie Guy Parmelin s'est rendu aux Etats-Unis dans la nuit de jeudi à vendredi. Il doit y avoir des entretiens au niveau ministériel, ont indiqué vendredi ses services, sans donner de précisions sur ce voyage dans l'immédiat.

1 minute

(Keystone-ATS) Le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR) a confirmé vendredi ce déplacement surprise à Keystone-ATS. Pour l’instant, on ignore encore s’il existe un lien entre cette visite et les droits de douane de 39% imposés par le président américain Donald Trump sur les importations en provenance de Suisse.

Le DEFR a fait cette déclaration après que Guy Parmelin a annulé à la dernière minute sa participation prévue vendredi à la réunion de l’association faîtière Economiesuisse. Le conseiller fédéral vaudois aurait dû prononcer le message de bienvenue du Conseil fédéral lors de la «Journée de l’économie 2025».

Economiesuisse avait indiqué à l’agence de presse AWP que cette annulation était due au voyage aux Etats-Unis.

