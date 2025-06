Le moral des patrons allemands au plus haut depuis un an

Le moral des entrepreneurs allemands a progressé pour le sixième mois consécutif en juin malgré la menace des droits de douane américains, dans l'espoir que le nouveau gouvernement parvienne à relancer une économie enlisée, a indiqué mardi l'institut IFO.

(Keystone-ATS) L’indicateur principal du climat des affaires a atteint 88,4 points, son niveau le plus élevé depuis juin dernier, enregistrant une hausse de 0,9 point par rapport à mai.

L’économie allemande, qui sort de deux années de récession, « commence lentement à retrouver confiance », souligne Clemens Fuest, président de l’institut IFO.

Les patrons ont évalué leur situation actuelle un peu plus favorablement, mais ce sont surtout les anticipations à six mois qui se sont redressées, portées par les secteurs des services et du commerce de gros.

Dans l’industrie manufacturière plongée dans la crise, les perspectives s’éclaircissent, malgré des niveaux d’activité faibles et un carnet de commandes jugé insatisfaisant.

Le commerce de détail reste en retrait, et la prudence domine encore dans le bâtiment.

« Après l’incertitude liée aux droits de douane américains, les entreprises semblent désormais préférer voir le potentiel positif du nouveau gouvernement plutôt que de se focaliser sur les tensions commerciales et l’instabilité persistante », note Carsten Brzeski, chez ING.

L’indicateur est publié au jour où le gouvernement du chancelier conservateur Friedrich Merz présente un ambitieux plan financier sur cinq ans, en rupture avec la rigueur budgétaire, prévoyant une forte hausse des dépenses et un recours massif à l’endettement – 847 milliards d’euros – pour relancer l’économie allemande et son appareil militaire.

M. Merz a par ailleurs critiqué lundi l’approche de l’Union européenne dans les négociations commerciales avec les États-Unis, la qualifiant de « beaucoup trop compliquée ».

Après avoir menacé d’imposer des droits de douane de 50% aux importations européennes à partir du 1er juin, Donald Trump avait accepté fin mai de reporter leur entrée en vigueur jusqu’au 9 juillet. Mais un accord entre les Etats-Unis et l’Union Européenne ne se dessine toujours pas.

« Le principal risque pour la conjoncture demeure la politique commerciale américaine. Si de mauvaises nouvelles venaient à surgir de ce côté, les anticipations corrigeraient probablement à la baisse de manière marquée », selon Jens-Oliver Niklasch, économiste chez LBBW.