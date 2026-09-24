Le National soutient la «loi spatiale» suisse

Keystone-SDA

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La Suisse doit se doter d'une loi sur les opérations spatiales. Le National a soutenu jeudi, par 191 voix sans opposition, un projet du Conseil fédéral pour régler l'exploitation des satellites notamment. Le secteur a gagné en importance ces dernières années.

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(Keystone-ATS) La loi doit régler les procédures d’autorisation et de surveillance pour les opérations spatiales. Un registre national des objets spatiaux est aussi prévu.

La Suisse participe à l’innovation spatiale depuis plus de 60 ans, a déclaré Simone de Montmollin (PLR/GE) pour la commission. Ce secteur se transforme rapidement. La diminution des équipements et des coûts permet à davantage d’entreprises d’exploiter leurs propres satellites.

Un cadre juridique clair doit donc être établi, a ajouté la Genevoise. Tous les députés étaient d’accord sur la nécessité d’agir. La branche avait aussi soutenu le projet en consultation.

Le National a précisé quelques détails. Le Conseil des Etats doit encore s’exprimer.