Le nouvel avion du Conseil fédéral sera utilisé dès février

Keystone-SDA

L'Office fédéral de l'armement (armasuisse) a présenté mercredi à Belp (BE) le nouveau jet du Conseil fédéral. Le Bombardier Global 7500 sera utilisé pour la première fois en février.

2 minutes

(Keystone-ATS) Pour des raisons de sécurité, les responsables d’armasuisse n’ont pas voulu dévoiler la destination du voyage lors d’une conférence de presse. Actuellement, la formation des pilotes et du personnel au sol est encore en cours.

D’ici la fin de l’année, armasuisse installera un système dit d’autoprotection. Celui-ci protège l’avion par exemple contre les armes guidées portées à l’épaule, a expliqué Bernhard Lehmann, responsable de la communication du service de transport aérien de la Confédération. Il s’agit d’une protection contre les « dangers quotidiens les plus probables ».

Le nouveau jet doit remplacer le Cessna Citation Excel 560XL, âgé de 23 ans, dans la flotte du service de transport aérien. Il dispose de 19 places assises, soit cinq de plus que le Cessna. L’équipage aura désormais un compartiment de repos.

Une autonomie beaucoup plus longue

Avec une autonomie de 13’000 kilomètres, le Bombardier va presque deux fois plus loin que son prédécesseur. Il offre à la Suisse une plus grande « capacité et liberté d’action », a relevé M. Lehmann. Cela est nécessaire en raison de l’évolution de la situation géopolitique.

Le nouveau jet du Conseil fédéral est stationné à Belp. Il y est garé à l’extérieur, mais un hangar devrait être disponible dans deux ans, selon armasuisse. En cas de besoin, l’avion peut également être hébergé à Payerne (VD).

L’acquisition du nouvel avion a coûté environ 103 millions de francs. Ce montant comprend la formation des pilotes et du personnel au sol, les pièces de rechange, le matériel au sol et la TVA. Il est considéré comme l’un des plus grands avions d’affaires au monde.

Les jets du service de transport aérien sont utilisés lors de voyages du Conseil fédéral, pour le transport d’autres magistrats, mais aussi lors d’évacuations, d’aide d’urgence en cas de catastrophes environnementales ainsi que dans des situations d’urgence humanitaire à l’étranger.