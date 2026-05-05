Le parascolaire en grève descend dans la rue à Genève

Keystone-SDA

A Genève, près de 300 personnes ont manifesté mardi à la mi-journée pour demander une revalorisation salariale pour le personnel du Groupe intercommunal pour l'animation du parascolaire (GIAP). Ce mouvement de protestation était ponctué par une grève du parascolaire, une première pour ce secteur.

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(Keystone-ATS) La grève sera reconduite vendredi 8 mai sur l’encadrement de midi, soit toute la matinée jusqu’à 15h00, selon le Syndicat interprofessionnel des travailleuses et travailleurs (SIT). La décision a été prise à la quasi-unanimité (une opposition et sept abstentions) par l’assemblée générale du personnel.

Selon le syndicat, le GIAP n’est toujours pas entré en négociation, ne proposant qu’une date de rencontre début juin. Le SIT y voit «une manoeuvre dilatoire» visant à casser le mouvement de grève. Il déplore aussi l’absence d’entrée en matière concrète de la part du GIAP.

Rassemblés derrière la banderole «Paras’colère – En grève», les manifestants sont partis de Lancy pour rejoindre la Jontion en passant devant les locaux du GIAP et par le boulevard Carl-Vogt. Ils ont exprimé leur colère à coups de sifflet et en chanson.

Ce rassemblement et la grève ont eu lieu pendant l’accueil des enfants de la mi-journée. Un accueil minimum était prévu par le GIAP pour les enfants. L’organisation de ce service minimum était considérée comme «illégale» par les syndicats.

Revalorisation salariale

Le personnel demande principalement une revalorisation dès janvier 2027 des salaires pour les animateurs et les référents socio-éducatifs. Il veut aussi que le personnel non permanent soit rattaché au statut du personnel permanent afin notamment d’être rémunérés selon les grilles salariales de l’Etat et de bénéficer des mêmes avantages.

Autre revendication: une augmentation du taux de travail des animateurs. Le personnel souhaite encore que deux animateurs soient toujours au minimum aux côtés d’un groupe d’enfants. Les communes doivent aussi faire un inventaire des locaux et du mobilier pour les activités parascolaires pour vérifier leur conformité en termes de normes de sécurité, selon le personnel.

Réforme en cours

Avec près de 2650 collaborateurs, le GIAP assure l’encadrement de près de 30’000 enfants après l’école. Il a recruté plus de 850 personnes en 2025 pour augmenter le personnel sur le terrain. Approuvée par les 40 communes membres du GIAP, une réforme organisationnelle portant sur 2025-2028 et chiffrée à 12 millions de francs est en cours. Selon le comité du GIAP, les mesures de ce plan «vont dans le sens des demandes des partenaires sociaux».