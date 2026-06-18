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Le Parlement rouvre la porte au nucléaire

Keystone-SDA

La Suisse pourra compter sur l'atome pour son approvisionnement énergétique. Après le Conseil des Etats, le National a adopté jeudi un contre-projet du Conseil fédéral qui permet la construction de nouvelles centrales nucléaire. Le peuple aura le dernier mot.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) La Chambre du peuple a accepté par 108 voix contre 87 le contre-projet indirect à l’initiative «Stop au blackout» (De l’électricité pour tous en tout temps). La révision de loi proposée par le Conseil fédéral tout comme l’initiative prévoit de lever l’interdiction de construire de nouvelles centrales nucléaires.

L’UDC, le PLR et plusieurs élus du Centre ont voté pour. Le ministre de l’Energie Albert Rösti n’a cessé tout au long du débat de répéter la nécessité de se garder l’option du nucléaire pour garantir l’approvisionnement du pays à long terme. La gauche, le PVL et une partie du Centre ont dit non. Les Vert-e-s ont d’ores et déjà annoncé le référendum.

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