Le peuple suisse balaie l’initiative Biodiversité à 63%

Keystone-SDA

2 minutes

(Keystone-ATS) La Suisse n’a pas besoin d’en faire plus pour protéger la biodiversité et la nature. Le peuple a refusé dimanche l’initiative populaire « Pour l’avenir de notre nature et de notre paysage » (initiative Biodiversité) par 63,03% des voix, selon les résultats finaux.

Le texte est rejeté à la majorité des cantons. Seulement Genève (51,2%) et Bâle-Ville (57,7%) ont donné leur aval à l’initiative. Le non a recueilli 1’579’267 voix, tandis que 926’208 citoyennes et citoyens suisses ont glissé un oui dans l’urne.

Le non est le plus faible à Neuchâtel (56,2%) et dans le canton de Vaud (60%). Le Jura refuse à 64,8%, Fribourg à 65,7% et le Valais à 73,9%. Le rejet se monte à 64,2% au Tessin et à 61,7% à Berne.

Ailleurs en Suisse alémanique, la part de non s’élève à 58,3% à Zurich, le canton le plus peuplé de Suisse. Bâle-Campagne refuse l’initiative à 58,7%. Tous les autres cantons alémaniques font de même à plus de 60%. Le taux grimpe à 74,6% à Appenzell Rhodes-Intérieures, à 75,5% à Obwald, à 75,6% à Uri, à 75,8% à Nidwald et à 76,6% à Schwyz.

Clivage ville-campagne

L’initiative réclamait assez de moyens et de surfaces pour mieux protéger la biodiversité et la nature, même en dehors des zones protégées, ainsi qu’une meilleure protection du paysage et du patrimoine bâti. Elle a fait l’objet d’une campagne tendue, ravivant le clivage ville-campagne.

Seulement quelques dizaines de communes ont dit oui, et ce sont quasiment toutes des villes. En Suisse romande, Lausanne a approuvé le texte à 60,3%, Vevey à 58,7%, Genève à 57,8%, Fribourg à 57,4% ou encore Neuchâtel à 53,9%.

Outre-Sarine, les villes de Berne (68%) et de Bâle (60%) ont plébiscité l’initiative. Soleure, Lucerne, Olten, Aarau ou St-Gall ont aussi dit oui, entre 50 et 60%. De même que toutes les circonscriptions de la ville de Zurich.

A l’inverse, les champions du non se trouvent dans le Haut-Valais et en Suisse centrale. La commune de Zwischbergen (VS), qui comptabilise 31 votes, a enregistré 100% de non à l’initiative. Dans le canton d’Uri, Spiringen a coulé le texte par 95,3% des voix, de même que sa commune voisine Unterschächen (96,3%).

Le comité, composé d’organisations de protection de la nature et du paysage, était soutenu par les Vert-e-s, le PS et le PVL. Pour le Conseil fédéral, le Centre, le PLR, l’UDC, ainsi que les milieux économiques et agricoles, l’initiative allait trop loin. Il ne faut pas oublier d’autres intérêts, comme l’approvisionnement énergétique ou la production agricole.