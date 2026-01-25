Le pianiste de jazz Christoph Stiefel est décédé

Keystone-SDA

Le pianiste zurichois Christoph Stiefel, bien connu de la scène du jazz, est décédé à l'âge de 64 ans. C'est ce qu'a annoncé dimanche l'agence du musicien sur les réseaux sociaux.

(Keystone-ATS) Il s’est endormi paisiblement en présence de sa femme, a posté Kagitani Music Management. Christoph Stiefel jouissait d’une renommée nationale et internationale en tant que pianiste et compositeur.

Selon son site web, c’est surtout son style de composition unique qui lui a valu une notoriété internationale. Il a ainsi réussi à créer une variante jazz contemporaine basée sur une technique de composition médiévale.

Dès la vingtaine, Christoph Stiefel a fait des tournées en Europe, en Australie, au Japon et aux Etats-Unis avec le groupe d’Andreas Vollenweider. Abandonnant ses études de droit, il s’est très vite consacré à ses propres projets musicaux. L’an dernier, il a encore sorti un album.

Le Zurichois a également transmis ses connaissances à des élèves. Depuis 2000, il enseignait au département jazz de la Haute école de Lucerne. «Sa musique, sa gentillesse et sa lumière resteront à jamais gravées dans nos mémoires», a déclaré son management en lui rendant hommage.