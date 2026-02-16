La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Le président du PS neuchâtelois se retire

Keystone-SDA

Après cinq années à la tête du Parti socialiste neuchâtelois (PSN), Romain Dubois ne se représentera pas à sa propre succession. Il transmettra les rênes du parti le 9 mai, à l’occasion du Congrès statutaire.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) «Le Boudrysan aura marqué le PSN par sa détermination et son sens politique aiguisé. Apprécié au-delà de ses rangs, il a su remettre les valeurs socialistes au coeur du débat et affirmer le PSN comme la première force de gauche du canton», a indiqué lundi le parti.

Romain Dubois, qui a milité pour unifier la gauche lors des dernières élections cantonales 2025, «fut l’artisan du succès de la Gauche unie au Conseil d’État», peut-on lire dans le communiqué. Une réussite «qui s’est accompagnée d’une progression historique au Grand Conseil, la plus forte depuis 1953, avec six sièges supplémentaires remportés par le PSN», a ajouté le parti.

Vice-président du Grand Conseil, Romain Dubois devrait accéder à la présidence du parlement cantonal en mai.

