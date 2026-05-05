Le prix Liberté 2026 à Matiullah Wesa, militant afghan

Keystone-SDA

Matiullah Wesa, un militant afghan qui se bat pour l'accès à l'éducation notamment des jeunes filles dans son pays, a remporté le prix Liberté 2026. Cette récompense est décernée par près de 19'000 jeunes issus de 75 pays.

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(Keystone-ATS) Matiullah Wesa a grandi dans une province rurale en Afghanistan où l’accès à l’éducation est particulièrement restreint pour les filles. À 17 ans, il fonde PenPath, un collectif de 3000 bénévoles sensibilisant à l’importance de l’éducation pour tous et toutes, expliquent dans leur communiqué les organisateurs du prix Liberté, en Normandie.

Il crée aussi des écoles dans les villages les plus reculés. Selon l’Unesco, l’Afghanistan est aujourd’hui le seul pays au monde où l’enseignement secondaire et supérieur est strictement interdit aux filles et aux femmes.

«Depuis la reprise du pouvoir par les talibans en 2021, il assiste à une détérioration de la situation des droits de l’Homme dans son pays. Arrêté arbitrairement en mars 2023, il est détenu pendant sept mois par les talibans à cause de son engagement», poursuivent-ils.

Gisèle Pélicot en 2025

La cérémonie de remise du prix Liberté aura lieu le 4 juin au Zénith de Caen (F), en présence de plus de 4000 jeunes et de trente vétérans du Débarquement et de la Seconde Guerre mondiale.

En 2025, c’est Gisèle Pélicot, figure emblématique de la lutte contre les violences sexuelles depuis le procès des viols dont elle a été victime, qui avait reçu ce prix Liberté, doté de 25’000 euros.

Créé en 2019 par la région Normandie avec l’Institut international des droits de l’Homme et de la paix, ce prix récompense une personne ou une organisation engagée dans la défense des libertés.