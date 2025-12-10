Le programme 2026 du Zermatt Unplugged est connu

Keystone-SDA

Le programme de l'édition 2026 du Zermatt Unplugged a été dévoilé, jeudi matin. Herbert Grönemeyer (pour deux concerts), Placebo, Tom Odell et Emeli Sandé en seront les têtes d'affiche.

(Keystone-ATS) Cette 17e édition se déroulera du mardi 7 au samedi 11 avril, soit juste après le week-end de Pâques. Durant cinq jours, le festival haut-valaisan proposera environ 120 concerts répartis sur 17 scènes intérieures et extérieures situées dans la station et en montagne.

Le Zermatt Unplugged offre la possibilité à des artistes qui remplissent habituellement de grandes salles de se produire sous un chapiteau rond pouvant accueillir 2300 spectateurs et dans une salle de 500 places», résument les organisateurs, dans un communiqué.

Une scène en pleine montagne

Les Sunnegga Sessions, situées à près de 2300 mètres d’altitude, offrent un cadre encore plus intime, que ce soit dans un loft avec vue panoramique ou dans la chapelle de Winkelmatten et ses 48 places.

Tom Odell ouvrira les feux, le 7 avril. Depuis sa première prestation à Zermatt il y a plus de dix ans, le chanteur britannique est devenu une star internationale. Son tube «Another Love», sorti en 2013, a récemment connu un regain de popularité en tant qu’hymne de protestation contre la guerre et l’oppression.

Herbert Grönemeyer à deux reprises

Pour la première fois dans l’histoire du festival, deux concerts du même artiste figurent au programme. Herbert Grönemeyer se produira les 8 et 9 avril avec un spectacle inspiré de sa tournée actuelle «Mittendrin – akustisch». «Nous essayons d’accueillir cet artiste à Zermatt depuis des années», confie Rolf Furrer, le directeur du festival.

Icône de la soul et du RnB, Emeli Sandé se produira le 10 avril. L’artiste britannique fera, en 2026, son grand retour sur scène après une longue absence et interprétera son tube planétaire «Read All About It «. Enfin, le 11 avril, Placebo montera sur scène pour son unique date en Suisse, l’an prochain.

Des artistes tels que Rea Garvey, Mighty Oaks, Starsailor, Nick Mulvey ou Kings of Convenience se produiront également dans des cadres plus intimistes à l’occasion de ce Zermatt Unplugged 2026.

La billetterie ouvrira jeudi 18 décembre, ont précisé les organisateurs mercredi dans leur communiqué.