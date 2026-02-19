Le rappeur Naps condamné à sept ans de prison pour viol

Keystone-SDA

Le rappeur Naps a été condamné jeudi à sept ans de prison pour avoir violé une femme durant son sommeil le 1er octobre 2021 dans une chambre d'hôtel parisienne. La peine a été assortie d'un mandat de dépôt.

(Keystone-ATS) Dans ses motivations, la cour criminelle de Paris a fait valoir «l’absence de consentement» et souligné que la plaignante avait de «façon constante» dit «qu’elle dormait» et que «la douleur de la pénétration l’avait réveillée.»

A l’annonce du verdict, celle-ci a fondu en larmes de soulagement, tandis que Nabil Boukhobza, l’air abattu, a pris sa femme dans ses bras.