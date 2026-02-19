La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Démocratie
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Démocratie suisse
Newsletter
Voir toutes les newsletter
Suisses de l'étranger
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Restez en contact avec la Suisse
Podcast
Voir tous les podcasts

Le rappeur Naps condamné à sept ans de prison pour viol

Keystone-SDA

Le rappeur Naps a été condamné jeudi à sept ans de prison pour avoir violé une femme durant son sommeil le 1er octobre 2021 dans une chambre d'hôtel parisienne. La peine a été assortie d'un mandat de dépôt.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) Dans ses motivations, la cour criminelle de Paris a fait valoir «l’absence de consentement» et souligné que la plaignante avait de «façon constante» dit «qu’elle dormait» et que «la douleur de la pénétration l’avait réveillée.»

A l’annonce du verdict, celle-ci a fondu en larmes de soulagement, tandis que Nabil Boukhobza, l’air abattu, a pris sa femme dans ses bras.

Les plus appréciés

Les plus discutés

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision