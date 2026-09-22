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Le roi d’Arabie saoudite qualifie les Houthis de milice terroriste

Keystone-SDA

Le roi d'Arabie saoudite a qualifié mardi les Houthis du Yémen de "milice terroriste". Il les a accusés d'avoir pris pour cible La Mecque, après que Ryad a accusé ces combattants pro-iraniens d'avoir mené une attaque contre la ville sainte mardi.

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1 minute

(Keystone-ATS) Le roi Salmane, 90 ans, qui s’exprime rarement en public, a salué «le rôle des forces armées et des services de sécurité (…) dans la défense du pays». Il a condamné «la nouvelle tentative de la milice terroriste houthie de viser La Mecque», estimant qu’elle constituait «une provocation envers les musulmans du monde entier», selon l’agence de presse officielle saoudienne.

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