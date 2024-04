Le sauvetage du bateau à vapeur Säntis doit être reporté

2 minutes

(Keystone-ATS) L’opération de sauvetage de l’épave du bateau à vapeur “Säntis”, prévue mercredi prochain au fond du lac de Constance, doit être reportée pour des raisons techniques. La nouvelle date n’est pas encore connue.

La rupture d’une corde lors de la remontée d’une ligne de sauvetage explique notamment le report de l’opération, a indiqué samedi Silvan Paganini, président de l’association “Schiffsberge”. Toutes les cordes de guidage sont alors tombées sur le pont avant de l’épave.

Par ailleurs, des pièces techniques du robot de plongée doivent être remplacées. Les cordes doivent ensuite être démêlées par le robot à une profondeur de 210 mètres avant que l’opération ne puisse se poursuivre, précise un communiqué.

Aucun pronostic possible

On ignore pour l’instant combien de temps cela prendra. “Nous restons mobilisés et nous sommes convaincus de pouvoir renflouer le Säntis cet été encore”, a déclaré M. Paganini, cité dans un communiqué.

Les sept bateaux prévus pour le millier d’invités devant assister au sauvetage ont été annulés. L’association “Schiffsberge” et la compagnie suisse de navigation sur le lac de Constance lanceront un nouvel appel d’offres dès qu’une nouvelle date aura été fixée.

Le Säntis a été coulé en mai 1933, car il n’était plus en état de naviguer. Il se trouve au milieu du lac entre Romanshorn et Langenargen (D). Une mise au rebut avait été écartée à l’époque, car jugée trop coûteuse. Le bateau de 49 mètres de long naviguait sur le lac de Constance depuis 1892 et pouvait transporter 400 passagers.