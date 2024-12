Le sculpteur suisse Kurt Laurenz Metzler est décédé

Keystone-SDA

L'artiste suisse Kurt Laurenz Metzler, connu pour ses sculptures colorées en fibre de verre et polyester, est décédé à l'âge de 83 ans à Zurich. Le sculpteur a été créatif jusqu'à la fin.

(Keystone-ATS) L’artiste est décédé vendredi dernier au matin des suites d’une longue maladie, a déclaré dimanche son fils Lorenzo Metzler à Keystone-ATS, revenant sur une information publiée dimanche dans la presse alémanique.

Né le 26 janvier 1941 à Balgach (SG), Kurt Laurenz Metzler a étudié à l’école des arts et métiers de Zurich et a suivi une formation de sculpteur, travaillant d’abord la pierre, le fer, le métal et le bronze. À partir des années 1970, il a intégré des composants mécaniques dans ses sculptures et a créé les « hommes moteurs ».

Plus tard, les séries « Névrosés des grandes villes », « Hommes de l’air » et « Lecteurs de journaux » ont été ajoutées. Les sculptures de Kurt Laurenz Metzler sont installées dans des espaces publics et privés à Zurich, New York, Los Angeles, Singapour, Sienne, Milan, Assise, Pontedera et Pise.

En 1989, Kurt Laurenz Metzler a acheté une ferme du 18e siècle avec quatre hectares de terrain à Iesa, dans la commune de Monticiano, près de Sienne en Italie. Il y a créé le parc Kurt Laurenz Metzler, qui a été ouvert au public en 1997 et qui s’étend aujourd’hui sur plus de 70 hectares. Depuis la fin des années 80, Metzler vivait et travaillait entre Zurich et la Toscane.