Le site internet du Grand Conseil fribourgeois fait peau neuve

Le Grand Conseil fribourgeois se dote d’une plateforme modernisée. Décrite comme intuitive et conviviale, Parlinfo s’adresse tant aux 110 députés qu’au grand public, qui y trouveront toutes les informations relatives au Parlement cantonal.

(Keystone-ATS) Dix ans après sa dernière mise à jour, Parlinfo accusait son âge et nécessitait un indispensable rafraîchissement, a fait savoir jeudi le secrétariat général du Grand Conseil. En cause notamment: l’obsolescence technologique, la conception désuète, la navigation inadaptée aux appareils mobiles.

Fruit de plusieurs mois de réflexions et de travaux, menés en étroite collaboration par le Secrétariat général et le Service de l’informatique et des télécommunications, une plateforme modernisée est mise en ligne dès ce jeudi. Elle est désormais hébergée sur le même système de gestion des pages internet que le reste de l’Etat.

Fondement démocratique

Le site concentre l’ensemble des informations relatives au Grand Conseil. Celles-ci étaient jusqu’ici dispersées entre Parlinfo et le site de l’Etat de Fribourg. Grâce à une interface « intuitive » et une navigation « optimisée », tant les députés que la population y trouveront ce qu’ils y cherchent.

Sont concernés les documents relatifs aux travaux du Grand Conseil, la composition des commissions, les dates et les programmes des sessions, pour ne mentionner que ces aspects. La plateforme demeure par ailleurs le canal de diffusion en direct des séances parlementaires, à savoir 32 demi-journées par année.