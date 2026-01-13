Le syndic de Fribourg Thierry Steiert tire le bilan de ses mandats

Keystone-SDA

Le syndic de Fribourg Thierry Steiert, qui fêtera ses 63 ans sous peu, s'apprête à quitter la politique, après 10 ans dans sa fonction et 15 ans au Conseil communal. Le magistrat socialiste dit partir non sans regret, mais avec le soulagement de "retrouver une vie presque normale".

(Keystone-ATS) Thierry Steiert se félicite néanmoins d’avoir choisi la politique: «Tout compte fait, c’était un bon choix. Cette fonction, que j’ai prise au sérieux, m’a permis de réaliser beaucoup de choses», a indiqué Thierry Steiert, frère cadet du conseil d’Etat Jean-François Steiert, dans une interview parue mardi dans La Liberté.

«Leader mais pas trop», disait de lui-même Thierry Steiert en 2016, soucieux de mettre l’accent sur le travail du collège plutôt que sur sa personne. Parmi ses satisfactions, il mentionne la transformation des services industriels de la ville en sociétés anonymes, en tant que conseiller communal durant la législature 2011-2016.

Grand Fribourg

En tant de syndic, Thierry Steiert, avocat de formation, cite encore dans les colonnes du quotidien fribourgeois la restructuration du Service des ressources humaines, la «modernisation» de l’administration, le lancement d’une charte de développement durable ou le lancement de nombreux projets pour le rayonnement de la ville.

Au titre des déceptions, celui qui est aussi député évoque l’échec de la fusion du Grand Fribourg en 2021, qui aurait pu constituer une entité communale de 80’000 habitants. «Cela a été une source de frustration. Nous nous étions lancés dans une démarche sérieuse, soutenus par le Grand Conseil et le Conseil d’Etat», se souvient-il.