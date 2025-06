Le Théâtre du Crochetan a dévoilé son programme 2025-2026

Keystone-SDA

Le programme 2025-2026 du Théâtre du Crochetan a été dévoilé. La nouvelle saison s'annonce riche et plurielle, selon l'esprit du lieu.

(Keystone-ATS) Le Cirque Trottola ouvrira la saison en plein air, sous chapiteau le 19 septembre. Une manière festive et poétique de lancer une véritable ronde culturelle qui se déroulera de septembre à mai 2026.

Côté danse, plusieurs temps forts marqueront la saison: Leïla Ka, le festival de hip-hop Existe, le Junior Ballet de l’Opéra national de Paris ou encore Lumen de Jasmine Morand.

Stephan Eicher annoncé

Le théâtre sera aussi à l’honneur avec notamment « Du charbon dans les veines », primé à la dernière cérémonie des Molières; « La prochaine fois qu’il mordra la poussière », adaptation scénique du livre de Panayotis Pascot; « Fantasio », mise en scène de Laurent Natrella, avec de jeunes comédiens diplômés d’écoles de théâtre suisses ou encore « C’est si simple l’amour », de Lars Norén, mise en scène par Charles Berling

En musique, Stephan Eicher se produira les 25 et 26 septembre, le régional Pascal Rinaldi les 10 et 11 mars 2026 et la chanteuse valaisanne Romaine le 1er avril.

Nora Hamzawi et Alex Lutz

Le Crochetan a également misé sur des propositions singulières autour du jazz et de la voix avec Louis Matute Large Ensemble, Jet Whistle (lauréat du tremplin JazzContreBand 2024) et Birds on a Wire (avec Dom La Nena et Rosemary Standley).

Et pour l’humour, trois artistes aux univers bien tranchés : Nora Hamzawi, Pierre-Emmanuel Barré et Alex Lutz avec son dernier spectacle « Sexe, Grog & Rocking Chair ».

Parallèlement aux spectacles, une exposition de photographies de Cédric Raccio, Métanoïa, sera présentée dès le 19 septembre dans la galerie du théâtre,