Le trafic ferroviaire restreint sur la ligne du Pied du Jura

Keystone-SDA

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Le trafic ferroviaire sur la ligne du Pied du Jura sera restreint pour plusieurs mois dès vendredi en raison d'un affaissement du remblai près de Pieterlen (BE). Cette mesure impactera principalement le trafic régional entre Bienne et Granges Sud.

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(Keystone-ATS) Cette décision a été prise pour des raisons de sécurité, annoncent jeudi soir les CFF dans un communiqué. L’affaissement du sol en aval du remblai, près de Pieterlen dans le Seeland bernois, s’est en effet accéléré ces derniers jours.

La voie nord ne pourra plus être utilisée dès la fin du service, tandis que les trains circuleront à vitesse réduite sur la voie sud. Le trafic régional S20 Biel/Bienne–Olten sera supprimé entre Bienne et Granges Sud à partir de vendredi et remplacé par des bus.

Les trains grandes lignes ne sont pas directement touchés, mais des retards sont à prévoir. Le trafic marchandises subira également des restrictions de capacité et des retards. Les CFF ont déclaré «mettre tout en œuvre pour que les restrictions puissent être levées le plus rapidement possible».

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