Le Valais lance un site internet dédié aux seniors

2 minutes

(Keystone-ATS) Le Valais a lancé une plateforme dédiée aux générations de soixante ans et plus. Le site regroupe des informations sur des thèmes comme la préparation à la retraite, la fin de vie et successions, les séjours en EMS, ou encore la santé, les loisirs ou la vie quotidienne.

L’objectif est “d’offrir aux seniors et à leurs proches un annuaire regroupant des informations et des contacts pour les principales thématiques qui les concernent”, explique mercredi le canton dans un communiqué. Cette ressource, mise en place par la Coordination cantonale Générations 60+, doit leur permettre de trouver “le bon interlocuteur” face au volume et à la diversité des informations disponibles.

Plus largement, elle doit permettre aux 60+ “de se renseigner davantage et de manière plus précoce sur les questions sociales et de santé qu’ils pourraient se poser”, ajoute le canton. Une manière d’améliorer leur qualité de vie, de favoriser leur maintien à domicile, ainsi que de diminuer le non-recours ou le recours tardif aux prestations disponibles.

Pour les communes aussi

Cette mesure faisait partie des projets proposés par la Commission consultative 2018-2021. Celle-ci proposait dans ses recommandations “une plateforme interactive d’informations et de services permettant aux seniors du canton de recevoir et de fournir les informations utiles les concernant”. Une brochure sera aussi produite dans un second temps pour répondre aux besoins des personnes qui n’ont pas accès au numérique.

Un volet du site est également consacré aux communes qui y trouveront des informations sur les mesures qui peuvent être mises en place sur leur territoire et les outils existants.