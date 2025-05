Les 6H de Fribourg s’apprêtent à faire vibrer Romont

Keystone-SDA

La 4e édition des 6 heures de Fribourg se déroulera samedi dans la salle de l'espace culturel et sportif Bicubic à Romont. L'événement constitue la seule course nationale de voitures télécommandées à pile à hydrogène.

2 minutes

(Keystone-ATS) Pas moins de 11 équipes professionnelles d’apprentis et 8 équipes scolaires issues du programme international H2GP (pour Horizon Hydrogen Grand Prix) se disputeront la victoire. « Innovante », la compétition veut promouvoir les énergies du futur auprès des jeunes, ont indiqué la Chambre de commerce et d’industrie du canton de Fribourg (CCIF) et l’Ecole des métiers Fribourg (EMF).

La course d’endurance de six heures représente un défi technique et collectif, « où les talents suisses de demain font rouler leur savoir-faire », précise le communiqué des organisateurs. Au-delà de la performance, la manifestation se veut également une vitrine de l’innovation énergétique et une belle opportunité de sensibilisation.

Transition énergétique

A travers la conception, le montage et la gestion d’un véhicule hydrogène à l’échelle 1/10e, les jeunes développent des compétences à la croisée de plusieurs disciplines: mécanique, électronique, programmation, mais aussi travail en équipe et gestion de projet. L’occasion pour le public de découvrir l’hydrogène.

Et de soutenir une jeunesse engagée dans la transition énergétique. Les éditions précédentes avaient attiré jusqu’à 2000 personnes, dont 140 à 150 jeunes participants entre 13 et 20 ans. Les équipes qui ont remporté la course s’étaient rendues à la finale mondiale à Assen aux Pays-Bas en 2022, Las Vegas en 2023 et Los Angeles en 2024.