Les corps de huit victimes identifiés et remis à leurs familles

Les corps de huit victimes de l'incendie de Crans-Montana ont pu être identifiés, a annoncé samedi la police cantonale valaisanne. Les corps ont été remis à leurs familles.

(Keystone-ATS) Il s’agit de quatre Suissesses âgées de 24, 22, 21 et 16 ans et de quatre Suisses de 21, 18 ans pour deux d’entre eux, et 16 ans.

L’important travail d’identification mené ces dernières heures par la police cantonale valaisanne, le Disaster Victim Identification (DSI) et l’institut de médecine légale a permis d’identifier quatre nouvelles victimes soit huit au total, indique la police dans un communiqué.

Les investigations et procédures d’identification pour les autres victimes se poursuivent activement. Le commandant de la police cantonale Frédéric Gisler avait assuré vendredi devant la presse que l’identification des personnes décédées se poursuit «sans relâche. C’est notre priorité absolue», avait-il dit.

L’incendie du bar «Le Constellation» a fait 40 morts et 119 blessés, selon le dernier bilan publié vendredi par les autorités valaisannes.