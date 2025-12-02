La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Les débats sur le budget se poursuivent au Grand Conseil bernois

Le Grand Conseil bernois a repris mardi les débats sur le budget 2026 et la planification financière 2027 à 2029. Les discussions devraient notamment porter sur la création d'emplois et l'enseignement public.

(Keystone-ATS) Les débats sur le budget ont commencé lundi. Le parlement cantonal a décidé de compenser le renchérissement pour le personnel de l’Etat à 0,2%, alors que le Conseil-exécutif avait prévu un taux de 0,5%. Selon la majorité de la commission des finances, cette mesure permettra au canton d’économiser 14,3 milions de francs.

Le Grand Conseil a par ailleurs approuvé la création de 49,3 postes à temps plein au sein des autorités judiciaires et du Ministère public. Il a toutefois décidé que la direction administrative de la magistrature ne pourra plus demander de nouveaux postes entre 2027 et 2029

