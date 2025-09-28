La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Suisses de l'étranger
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Restez en contact avec la Suisse

Les dessous de l’absinthe au Musée de Sainte-Croix

Keystone-SDA

Le Musée de la mécanique d'art et du patrimoine (MuMAPS) de Sainte-Croix (VD) plonge dans les dessous de la fée verte. Un collectif d'artistes et d'artisans met en scène la Belle-Epoque, la prohibition de l'absinthe ainsi que sa légalisation, il y a 20 ans.

Ce contenu a été publié sur
2 minutes

(Keystone-ATS) L’exposition «Le jupon de l’absinthe» est à l’affiche durant un an. Elle réunit 68 oeuvres et transporte le visiteur dans un univers parallèle qui questionne notre imaginaire, explique le musée.

L’absinthe, plus communément appelée la fée verte, s’inscrit dans le patrimoine jurassien. Sa consommation, comme sa production, ont été prohibées durant un siècle, de 1908 à 2005. Accusée de rendre fou, cette eau-de-vie s’accompagne de tout un univers mystérieux, magique et parfois inquiétant. Sa figure allégorique prend les traits d’une femme ensorcelante et séductrice, relate le MuMAPS.

Dans son titre, l’exposition fait référence au jupon, sous-vêtement féminin qui évoque les dessous d’une affaire. Distillatrice du Val-de-Travers, Françoise Bovet a élaboré une absinthe «féminine», nommée précisément «Le jupon de l’absinthe». Sa recette, tenue secrète, s’ajoute aux absinthes souvent primées de son père, Willy Bovet, un distillateur clandestin notoire.

Regards d’artistes

Des artistes et artisans de tous horizons ont apporté leur savoir-faire à l’exposition, qui mêle arts vivants et arts visuels. La photographe Carole Alkabes transforme l’absinthe en allégorie végétale, alors qu’Annina Buri Berney, spécialiste d’art textile, retranscrit en broderies la Route de l’absinthe, qui relie Noiraigue à Pontarlier (F).

Expert en mécanique d’art, l’horloger-automatier Nicolas Court a conçu un «Breuvage aux deux visages». Le Duo Draak invite à s’immerger dans de petits mondes sonores inédits et Alain Perraudin s’inspire des jouets optiques du début du siècle passé, comme les zootropes ou les kaléidoscopes.

Nouveau musée

Le MuMAPS a ouvert ses portes le 1er juin 2024. Le musée est né du regroupement de trois institutions de la région. Il propose trois parcours de visite, deux permanents (mécanique d’art et histoire de Sainte-Croix) et un temporaire, consacré actuellement à l’absinthe. Il a pour objectif de conserver et valoriser le patrimoine local et la mécanique d’art, au travers notamment des célèbres boîtes à musique et automates. Ce savoir-faire a été inscrit fin 2020 au Patrimoine culturel immatériel de l’UNESCO.

Les plus appréciés

Les plus discutés

Plus

Discussion
Modéré par: Katy Romy

Votre pays de résidence propose-t-il une e-ID? Quels sont pour vous les avantages de cet outil numérique ou quelles craintes suscite-t-il?

Partagez votre expérience: votre pays de résidence a-t-il déjà introduit une e-ID? Cela vous facilite-t-il la vie?

Participez à la discussion
27 J'aime
37 Commentaires
Voir la discussion

Plus

Discussion
Modéré par: Emilie Ridard

Quelles difficultés avez-vous rencontrées lors du renouvellement de votre passeport à l’étranger?

Sans encombres ou compliqué: racontez-nous comment s'est passé le renouvellement de vos papiers d'identité dans votre consulat suisse.

Participez à la discussion
10 J'aime
8 Commentaires
Voir la discussion

Plus

Discussion
Modéré par: Giannis Mavris

Vous attendez-vous à des changements dans votre vie en raison des nouvelles règles commerciales introduites par les États-Unis?

Selon vous, quel impact la politique douanière américaine pourrait-elle avoir sur votre vie? Votre avis nous intéresse.

Participez à la discussion
26 J'aime
24 Commentaires
Voir la discussion
Plus de débats

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision