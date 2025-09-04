La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Démocratie
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Démocratie suisse
Newsletter
Voir toutes les newsletter
Suisses de l'étranger
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Restez en contact avec la Suisse

Les Entraides familiales vaudoises à la rencontre de la population

Keystone-SDA

Dès ce samedi et jusqu'au 13 septembre, 26 associations membres de l'Entraide familiale vaudoise (efv) vont aller à la rencontre de la population à travers tout le canton. Des portes ouvertes, des stands d'information, des cours, des magasins de seconde main, des jeux, etc: la population pourra ainsi découvrir la large palette d'activités proposées par les différents membres de l'Entraide familiale.

Ce contenu a été publié sur
2 minutes

(Keystone-ATS) «Cette semaine de rencontres met en lumière le travail que toutes nos associations et leurs bénévoles investissent avec générosité depuis des années au service des habitantes et habitants du canton de Vaud, de 0 à 100 ans», explique Janick Chatelain, directrice de l’Entraide familiale vaudoise, citée dans un communiqué. Toutes les manifestations sont gratuites et en accès libre.

Cette semaine se clôturera par une Fête des Entraides qui se déroulera le samedi 13 septembre de 15h00 à 18h00 à la Maison Pulliérane à Pully. Musique, visites de stands, humour et verre de l’amitié seront au programme de cette manifestation, elle aussi, gratuite et ouverte à tous, petits et grands, sans inscription.

Fondée en 1949, l’Entraide familiale vaudoise est une association faîtière reconnue d’utilité publique. Elle regroupe, soutient et défend les intérêts de 26 associations locales (8200 membres affiliés) qui proposent dans tout le canton des services de proximité à base bénévole et destinés à toutes les catégories d’âge, de 1 jour à 100 ans.

Elle propose 156 services de proximité. Quelque 1700 bénévoles consacrent chaque année près de 80’000 heures d’entraide.

http://www.efvaud.ch/fete

Les plus appréciés

Les plus discutés

Plus

Discussion
Modéré par: Céline Stegmüller

Avez-vous des ancêtres suisses? Prévoyez-vous de visiter le lieu où ils vivaient en Suisse?

Nous aimerions en savoir plus sur vos recherches généalogiques.

Participez à la discussion
34 J'aime
65 Commentaires
Voir la discussion

Plus

Discussion
Modéré par: Aylin Elçi

Souhaiteriez-vous savoir si vous êtes à risque de contracter une maladie et pour quelles raisons?

À quel stade voudriez-vous savoir si vous êtes à risque de contracter une maladie et avez-vous déjà rencontré des problèmes liés à un diagnostic? Racontez-nous votre histoire.

Participez à la discussion
1 Commentaires
Voir la discussion

Plus

Discussion
Modéré par: Katy Romy

Votre pays de résidence propose-t-il une e-ID? Quels sont pour vous les avantages de cet outil numérique ou quelles craintes suscite-t-il?

Partagez votre expérience: votre pays de résidence a-t-il déjà introduit une e-ID? Cela vous facilite-t-il la vie?

Participez à la discussion
11 J'aime
11 Commentaires
Voir la discussion
Plus de débats

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision