Les Etats de l’UE veulent renforcer leurs relations avec la Suisse

Keystone-SDA

Les Etats membres de l'Union européenne ont donné leur feu vert mardi à la signature d'un paquet d'accords avec Berne. La prochaine étape devrait avoir lieu en mars, selon le Conseil de l'UE.

(Keystone-ATS) Cette décision est une «étape logique pour renforcer nos relations de longue date», a déclaré Marilena Raouna, vice-ministre chypriote des Affaires européennes, dans un communiqué du Conseil. Les accords reflètent l’engagement à œuvrer pour une «Union plus forte et plus autonome» qui reste ouverte au monde.

Mardi, les ministres des Affaires européennes des 27 Etats membres de l’UE se sont réunis à Bruxelles dans le cadre du Conseil des affaires générales. La réunion était présidée par Mme Raouna, son pays assurant actuellement la présidence du Conseil de l’UE.

