Les Etats-Unis lancent une nouvelle salve de frappes en Iran

Keystone-SDA

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Les Etats-Unis ont lancé dans la nuit de mardi à mercredi une nouvelle salve de bombardements en Iran pour la "11e nuit consécutive", a annoncé l'armée américaine. Les frappes ont débuté à 01h00 (heure en Suisse).

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(Keystone-ATS) Elles «visent à continuer à affaiblir la capacité de l’Iran à menacer le trafic maritime commercial dans le détroit d’Ormuz», a écrit le commandement américain pour le Moyen-Orient (CENTCOM) sur le réseau social X.

Le président américain Donald Trump avait averti peu avant que les Etats-Unis n’en avaient «pas fini du tout» avec l’Iran. Il avait menacé d’attaquer «très bientôt» un complexe nucléaire souterrain secret dans la montagne Kolang, dans le centre du pays.

Le commandement des forces armées iraniennes, Khatam al-Anbiya, lui avait répondu que l’Iran frapperait tous les intérêts américains et des alliés au Proche-Orient, si cette menace est mise à exécution.