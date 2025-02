Les Etats-Unis vont prendre le contrôle de Gaza, annonce Trump

Keystone-SDA

Les Etats-Unis vont "prendre le contrôle de la bande de Gaza", a annoncé mardi le président américain Donald Trump après une rencontre à la Maison-Blanche avec le premier ministre israélien Benyamin Netanyahou. "Nous allons faire du bon boulot avec", a-t-il assuré.

2 minutes

(Keystone-ATS) « Nous la posséderons et serons responsables du démantèlement de toutes les bombes dangereuses qui n’ont pas explosé et de toutes les armes », a déclaré le milliardaire républicain lors d’une conférence de presse au côté du premier ministre israélien. Les Etats-Unis vont « aplanir la zone et se débarrasser des bâtiments détruits », afin de développer économiquement le territoire.

« Je vois une prise de contrôle à long terme » de la bande de Gaza et « je vois cela apporter une grande stabilité à cette partie du Moyen-Orient et peut-être à tout le Moyen-Orient », a ajouté le président américain. *Tout le monde à qui j’ai parlé aime l’idée que les Etats-Unis prennent le contrôle de ce territoire ». « Ce n’est pas une décision prise à la légère », a-t-il insisté.

« Changer l’histoire »

Le plan de Donald Trump pour la bande de Gaza est une idée qui « pourrait changer l’histoire », a estimé mardi le premier ministre israélien. « Nous en parlons. Il l’étudie avec ses collaborateurs, son équipe », a-t-il expliqué. « Je pense que […] cela vaut la peine de poursuivre dans cette voie ».

Benyamin Netanyahou a salué le soutien indéfectible de Donald Trump à Israël. « Je l’ai déjà dit, je le répète: vous êtes le meilleur ami qu’Israël ait jamais eu à la Maison-Blanche », a-t-il affirmé, en saluant la capacité du milliardaire républicain à « penser de manière différente ».

Le premier ministre israélien a encore affirmé qu’un accord de normalisation des relations entre l’Arabie saoudite et Israël n’était pas seulement « faisable », mais qu’il allait « se faire ».