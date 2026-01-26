Les gouvernements romands contre la baisse de la redevance SSR

Keystone-SDA

Les gouvernements cantonaux de Suisse occidentale se disent fermement opposés à l'initiative "200 francs ça suffit!", visant à réduire le montant de la redevance SSR. Ils craignent des conséquences disproportionnées pour les minorités linguistiques.

1 minute

(Keystone-ATS) La SSR est un «vecteur général de cohésion nationale et de diversité culturelle», elle «ne se limite pas à de la production d’informations, mais construit des ponts entre les régions, les cantons, avec les Suisses de l’étranger et à l’international», a déclaré la conseillère d’Etat genevoise, Nathalie Fontanet, lundi, devant les médias à Lausanne.

L’élue PLR était accompagnée de la présidente du Conseil d’Etat vaudois, Christelle Luisier Brodard, et du ministre jurassien Stéphane Theurillat, tous trois membres de la Conférence des Gouvernements de Suisse occidentale (CGSO).

Au nom de cet organe qui réunit les cantons de Berne, Fribourg, Genève, Jura, Neuchâtel, Vaud et Valais, ils ont dit redouter les conséquences de l’initiative sur les emplois et l’économie de la Suisse occidentale.