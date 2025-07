Les inondations liées à la mousson font au mons 69 morts en Inde

Keystone-SDA

Les inondations et les glissements terrain qui accompagnent le début de la mousson estivale dans le nord de l'Inde ont causé la mort d'au moins 69 personnes ces deux dernières semaines, a-t-on appris vendredi auprès des autorités.

1 minute

(Keystone-ATS) Des centaines de personnes meurent chaque année pendant la saison des pluies dans le pays le plus peuplé de la planète, avec 1,4 milliard d’habitants. Inondations et glissements de terrain liés à la pluie sont fréquents dans toute l’Asie du Sud, mais les experts affirment que le changement climatique en accroît la fréquence et la gravité.

Dans le seul Etat de l’Himachal Pradesh (nord), les fortes précipitations des derniers jours ont rapidement gonflé le débit des rivières qui prennent leur source dans l’Himalaya. Un bilan provisoire publié vendredi par les autorités locales fait état d’un total de 69 morts et 110 blessés au cours des quinze derniers jours.

Les services météorologiques indiens ont émis jeudi une alerte aux « fortes, voire très fortes précipitations » pour les cinq prochains jours dans l’Himachal Pradesh et l’Etat voisin de l’Uttarakhand, très prisé des touristes.

D’autres inondations meurtrières ont été signalées ces dernières semaines dans les Etats du Gujarat (nord-ouest) et du nord-est du pays. La mousson, qui s’étend de juin à septembre, apporte à l’Asie du Sud 70% à 80% de ses précipitations annuelles et s’avère vitale pour l’agriculture et pour la sécurité alimentaire d’une région qui compte 2 milliards d’habitants.