Les intempéries font un mort et plus de 4000 sinistrés au Chili

Keystone-SDA

(Keystone-ATS) Les fortes pluies et vents qui frappent jeudi une grande partie du Chili ont fait un mort et plus de 4000 sinistrés, ont annoncé les autorités, qui ont déclaré l’état de “catastrophe” dans cinq régions du pays.

La tempête a fait un mort à Linares, ville du sud du pays, et affecté 4304 personnes, selon un bilan du Service national de prévention et de réponse aux catastrophes (Senapred). La victime est décédée à la suite de “la chute d’un poteau d’éclairage public”, a-t-il précisé.

“Ces pluies vont continuer à tomber très fort”, a prévenu le président chilien Gabriel Boric, dans un message envoyé depuis la Suède, où il est en visite officielle.

Le front est accompagné d’une “rivière atmosphérique”, une bande étroite dans l’atmosphère qui transporte d’énormes quantités d’humidité laissant présager d’importantes précipitations encore à venir, ont indiqué les services météorologiques, qui ont classé l’intensité du phénomène entre quatre et cinq sur une échelle de cinq.

Le plus haut niveau d’avertissement à la population (alarme climatique) a été déclenché dans six régions, celles de Coquimbo, au nord, de Valparaiso et Metropolitana, au centre, et O’Higgins, Ñuble et Biobio, au sud, en raison de pluies et de vents inhabituellement forts.

À Santiago, dans la région Metropolitana, il n’y a pas eu d’alerte de ce niveau depuis deux décennies, selon les autorités. Le centre du pays souffre d’une grave sécheresse depuis une quinzaine d’années.

Gouffre

La ministre de l’Intérieur Carolina Tohá a annoncé l’état de “catastrophe” dans cinq des six régions placées en alerte afin de faciliter l’aide d’urgence, avant de se rendre dans la ville de Curanilahue, à 600 km au sud de Santiago, la plus touchée en raison du débordement de deux rivières. De nombreuses maisons ont été inondées.

Au cours des dernières heures, environ 350 mm d’eau sont tombés sur cette ville, un record de précipitations pour la région par rapport à 2023.

Quelque 14 millions de personnes vivent dans les cinq régions placées en étant de “catastrophe” sur les 16 que compte le pays de 20 millions d’habitants.

A Santiago, on s’attend à ce que 80 mm d’eau tombent en quelques heures, soit autant que l’ensemble d’un mois de juin habituel.

Les autorités ont décrété la suspension totale des cours dans les établissements scolaires de la capitale et des quatre autres régions du pays affectées, et demandé à la population de limiter les déplacements.

Dans la ville de Viña del Mar, à 110 km de Santiago, les autorités sont en alerte face au risque d’effondrement d’un immeuble de 12 étages et 200 appartements, dans le secteur de Reñaca. Les pluies du week-end ont provoqué un gouffre de 15 mètres de large et 30 de profondeur sous l’immeuble.