Les loyers poursuivent leur hausse en février

Keystone-SDA

La progression des loyers s'est poursuivie au mois de février en Suisse, avec une hausse de 2,8% sur un an après une progression de 3,1% en janvier, selon le relevé de la plateforme immobilière Homegate publié mardi.

(Keystone-ATS) Comparé au mois précédent, la hausse a atteint 0,2% en février, autant qu’en janvier, a détaillé le portail immobilier qui effectue ce relevé avec la Banque cantonale de Zurich.

Certains cantons de Suisse centrale ont enregistré une envolée du coût du logement, notamment ceux de Schwytz avec un bond de 10,5% sur un an, Nidwald (+9,3%) et Zoug (+8,4%). Un recul a seulement été constaté dans les deux demi-cantons d’Appenzell (-1,6%).

Dans les cantons romands, ceux de Vaud (+3,1%), Genève (+3,7%), Fribourg (+3,2%), Valais (+3,0%) et Neuchâtel (+1,5%) ont inscrit une croissance plus mesurée des loyers.

Par ville, la plus forte progression a été constatée à Zurich (+7,1%), suivie par Lucerne et Bâle (tous les deux +5,3%), Genève (+3,8%), St-Gall (+2,1%), Lugano (+1,7%) et Lausanne (+1,7%).