Les marchés bousculés par l’escalade militaire Iran-Israël

Keystone-SDA

Les cours du pétrole bondissent, l'or flirte avec son record et les actions reculent vendredi, après l'escalade des tensions géopolitiques au Moyen Orient provoquée par plusieurs frappes aériennes d'Israël contre des infrastructures nucléaires et militaires en Iran.

4 minutes

(Keystone-ATS) L’Iran figurant parmi les dix plus grands producteurs de pétrole au monde, « un conflit dans le Golfe pourrait perturber le trafic dans l’une des principales voies maritimes mondiales et interrompre l’approvisionnement en pétrole d’une région à l’origine d’environ un quart de la production mondiale », explique Ricardo Evangelista, analyste financier d’ActivTrades.

Face au risque de voir l’offre de pétrole baisser, les prix s’envolaient. Après avoir bondi de plus de 12% dans la nuit, le cours du baril de WTI nord-américain progressait toujours fortement de 7,23% à 73,29 dollars vers 13H40 GMT. Le baril de Brent de la mer du Nord grimpait quant à lui de 7,22% à 74,37 dollars.

Sur le marché des changes, le dollar, monnaie dans laquelle est libellée le pétrole, avançait de 0,70% face à la monnaie unique à 1,1505 euro pour un dollar. La devise israélienne chutait elle de 0,93% face au dollar à 4,1584 shekels pour un dollar.

Face aux vives tensions géopolitiques entre l’Iran et Israël, les valeurs dites « refuge » sont recherchées par les investisseurs.

La première d’entre elles, l’or, grimpait ainsi de 1,71% à 3443 dollars l’once (31,1 grammes). Il évoluait proche de son dernier record de 3.500 dollars l’once, atteint en avril dernier.

En revanche, les marchés d’actions s’enfonçaient.

A Wall Street, dans les premiers échanges, vers 13H40 GMT, le Dow Jones perdait 1,13%, l’indice Nasdaq lâchait 1,08% et l’indice élargi S&P 500 se contractait de 0,88%.

Sur le Vieux continent, Paris lâchait 0,96%, Francfort 1,11%, Milan 1,23%, Londres 0,20% et Zurich 1,24%. En Asie, Hong Kong a abandonné 0,57%, Shenzhen 1,10% et Shanghai 0,75%. Tokyo a terminé en repli de 0,89%, Séoul de 0,87% et Taipei de 0,96%.

« L’attention se porte désormais sur la forme que pourraient prendre les représailles de l’Iran », commente Jim Reid, économiste de Deutsche Bank.

« Déclaration de guerre »

Le ministère iranien des Affaires étrangères a qualifié l’attaque de « déclaration de guerre » et appelé le Conseil de sécurité de l’ONU à réagir. Les forces armées de Téhéran ont averti qu’elles n’auraient « pas de limites » dans leur riposte.

Le président américain Donald Trump a lui exhorté vendredi Téhéran à « conclure un accord avant qu’il ne reste plus rien », prévenant que les « prochaines attaques » seraient « encore plus brutales ».

« Cette situation pourrait potentiellement dégénérer en guerre ouverte, avec des conséquences imprévisibles pour la région du Golfe », estime Ricardo Evangelista.

De nouvelles explosions ont été entendues à la mi-journée en Iran, selon des médias locaux qui font état d’une nouvelle frappe sur le centre d’enrichissement d’uranium de Natanz (centre), et d’un incendie à l’aéroport de Tabriz (nord-ouest).

« Une forte réplique de Téhéran contre Israël « pourrait redéfinir les scénarios macroéconomiques pour le reste de l’année » et un emballement de la confrontation aurait « des implications mondiales », a réagi Stephen Innes, de SPI Asset Management.

« Quoi qu’il en soit, beaucoup d’investisseurs préféreront probablement réduire leur exposition au risque avant un weekend qui s’annonce potentiellement très volatil sur le plan géopolitique », estime Ipek Ozkardeskaya, analyste de Swissquote Bank.

Côté obligataire, les rendements des emprunts d’État restaient stables, insensibles à l’incertitude. Vers 13H40 GMT, le taux d’intérêt à dix ans américain atteignait 4,38%, contre 4,36% la veille en clôture. Son équivalent allemand, référence en Europe, atteignait 2,49%, contre 2,47%.