Les militaires suisses en moins bonne forme physique

Keystone-SDA

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La condition physique des militaires suisses a baissé depuis 2006, montre une étude. Les soldats se disent pourtant plus en forme que jamais.

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(Keystone-ATS) Depuis le milieu des années 2000, le nombre moyen de pointe obtenus par les recrues au test de fitness de l’armée est passé de 74,2 à 70,4, indique l’Office fédéral du sport (OFSPO) mardi dans un communiqué.

La part de soldats qui se considèrent comme entraînés a pourtant augmenté. Elle est passée de 40 à 56% entre 2006 et 2024.

Ce pourcentage a aussi augmenté chez les recrues féminines, de 50 à 64%. A raison, puisque les résultats au test de fitness se sont améliorés pour les femmes soldats. Le nombre de points obtenus est passé de 45,4 à 49,9.

«Tout un chacun a tendance à surestimer son propre comportement lorsqu’il s’auto-évalue», avance l’OFSPO. Et les activités sportives les plus populaires en ce moment ne sont souvent pas suffisamment ciblées pour développer de manière ciblée les compétences requises dans le test de fitness de l’armée, selon l’office.

L’OFSPO a étudié sur près de 20 ans les données de quelque 700’000 militaires. La Haute école fédérale de sport de Macolin, l’armée suisse et l’Université de Zurich ont participé à l’enquête. Elle est présentée comme l’une des plus grandes études à long terme sur la condition physique objectivement mesurée des jeunes adultes menées en Europe.