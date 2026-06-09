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Les ministres du travail du G7 avancent sur l’IA à Genève

Keystone-SDA

Les ministres du travail du G7 se sont réunis mardi à Genève pour parler notamment d'intelligence artificielle (IA). Le Français Jean-Pierre Farandou, qui présidait cette rencontre, dit ne pas être au fait de l'effet du sommet d'Evian (F) pour les frontaliers français.

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(Keystone-ATS) «Nous avons beaucoup discuté d’IA», a-t-il affirmé à des journalistes. Dans le communiqué final de ce «G7 social» qui «va passer de Genève à Evian», les ministres ont abordé les changements pour l’emploi avec ces nouvelles technologies.

Ils ont atteint des consensus sur l’emploi des seniors, la mobilité professionnelle et la progression dans les carrières ou encore la lutte contre le travail forcé. Mais pas sur les températures extrêmes au travail ou le recrutement de travailleurs migrants. Etant donné que le président américain Donald Trump «ne croit pas au changement climatique» et «ne veut pas de migrants», dit M. Farandou.

Sur l’effet du sommet d’Evian pour les frontaliers, il botte en touche. «Je peux comprendre que des mesures de sécurité soient prises», affirme-t-il.

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