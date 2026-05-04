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Les perspectives d’emploi peu affectées par la guerre en Iran

Keystone-SDA

Les perspectives d'emploi des entreprises suisses ne se détériorent pas, malgré le conflit au Moyen-Orient et la hausse des cours du pétrole et du gaz qui en découle, selon l'Institut KOF.

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(Keystone-ATS) Au deuxième trimestre 2026, l’indicateur de l’emploi du KOF s’établit à 2,2 points, contre 2,1 points au premier trimestre 2026, indique lundi le Centre d’études conjoncturelles de l’Ecole polytechnique fédérale de Zurich (EPFZ) dans un point de situation périodique. Ce baromètre repose sur les réponses de quelque 4200 entreprises interrogées en avril.

La valeur actuelle suggère une évolution modérée du marché du travail suisse au cours du trimestre en cours et du prochain, malgré l’incertitude géopolitique accrue et la hausse des prix de l’énergie.

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