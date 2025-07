Les pluies n’ont pas comblé le déficit pluviométrique

Keystone-SDA

Les précipitations du début de semaine n'ont pas permis de combler le déficit pluviométrique en Suisse. Sur le Plateau, il est tombé environ 15 millimètres de pluie sur une grande partie du territoire.

(Keystone-ATS) Chaque goutte est la bienvenue et les précipitations ont certes quelque peu atténué la sécheresse, mais le déficit de précipitations persiste, a indiqué mardi l’Office fédéral de météorologie et de climatologie (MétéoSuisse) à Keystone-ATS.

Il est tombé jusqu’à 40 millimètres de pluie sur le Plateau et 60 à 70 millimètres dans les Alpes glaronnaises et grisonnes. Cependant, cela ne compense pas un mois de juin très sec, explique MétéoSuisse. De plus, le temps était très ensoleillé et l’humidité en surface s’est évaporée. Selon les prévisions, il n’y a actuellement pas de signes clairs d’une plus grande quantité de pluie dans les jours et semaines à venir.

L’arrivée du froid a également apporté de la neige en altitude. Au-dessus de 2500 mètres d’altitude, il y a eu en de nombreux endroits de 5 à 15 centimètres de neige, et au-dessus de 3000 mètres d’altitude, en Suisse centrale, de 30 à 50 centimètres, poursuit MétéoSuisse. Cela n’a rien d’exceptionnel à cette époque de l’année, mais en raison d’un mois de juin très chaud, la vague de froid y est plus visible.