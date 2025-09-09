La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Démocratie
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Démocratie suisse
Newsletter
Voir toutes les newsletter
Suisses de l'étranger
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Restez en contact avec la Suisse

Les prix de l’électricité en Suisse vont baisser de 4% en 2026

Keystone-SDA

L'électricité coûtera moins cher en 2026. La Commission fédérale de l'électricité (ElCom) annonce une baisse de l'ordre de 4% par rapport à 2025. Un ménage moyen consommant 4500 kWh paiera 58 francs de moins sur l'année.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) La baisse des prix de l’énergie explique cette évolution, indique l’ElCom mardi dans un communiqué. Les tarifs avaient explosé en 2022 et 2023.

Les contrats d’approvisionnement fixés ces années-là arrivent à échéance dans plusieurs régions. Les tarifs demeurent toutefois relativement élevés par rapport aux années précédant 2022.

La commission rappelle que les tarifs varient considérablement d’un canton à l’autre en raison des grandes différences d’approvisionnement en énergie. Les chiffres présentés sont des valeurs médianes.

L’ElCom doit encore communiquer sur le tarif de mesure, soit les coûts de fonctionnement et d’entretien du réseau, désormais comptabilisé séparément. Elle assure que cela n’aura aucune incidence sur le portefeuille du consommateur final.

Les plus appréciés

Les plus discutés

Plus

Discussion
Modéré par: Giannis Mavris

Vous attendez-vous à des changements dans votre vie en raison des nouvelles règles commerciales introduites par les États-Unis?

Selon vous, quel impact la politique douanière américaine pourrait-elle avoir sur votre vie? Votre avis nous intéresse.

Participez à la discussion
16 J'aime
20 Commentaires
Voir la discussion

Plus

Discussion
Modéré par: Céline Stegmüller

Avez-vous des ancêtres suisses? Prévoyez-vous de visiter le lieu où ils vivaient en Suisse?

Nous aimerions en savoir plus sur vos recherches généalogiques.

Participez à la discussion
34 J'aime
66 Commentaires
Voir la discussion

Plus

Discussion
Modéré par: Aylin Elçi

Souhaiteriez-vous savoir si vous êtes à risque de contracter une maladie et pour quelles raisons?

À quel stade voudriez-vous savoir si vous êtes à risque de contracter une maladie et avez-vous déjà rencontré des problèmes liés à un diagnostic? Racontez-nous votre histoire.

Participez à la discussion
1 Commentaires
Voir la discussion
Plus de débats

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision