Les prix de l’électricité en Suisse vont baisser de 4% en 2026

Keystone-SDA

L'électricité coûtera moins cher en 2026. La Commission fédérale de l'électricité (ElCom) annonce une baisse de l'ordre de 4% par rapport à 2025. Un ménage moyen consommant 4500 kWh paiera 58 francs de moins sur l'année.

(Keystone-ATS) La baisse des prix de l’énergie explique cette évolution, indique l’ElCom mardi dans un communiqué. Les tarifs avaient explosé en 2022 et 2023.

Les contrats d’approvisionnement fixés ces années-là arrivent à échéance dans plusieurs régions. Les tarifs demeurent toutefois relativement élevés par rapport aux années précédant 2022.

La commission rappelle que les tarifs varient considérablement d’un canton à l’autre en raison des grandes différences d’approvisionnement en énergie. Les chiffres présentés sont des valeurs médianes.

L’ElCom doit encore communiquer sur le tarif de mesure, soit les coûts de fonctionnement et d’entretien du réseau, désormais comptabilisé séparément. Elle assure que cela n’aura aucune incidence sur le portefeuille du consommateur final.