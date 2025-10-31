Les revenus des détaillants helvétiques rebondissent en septembre

Keystone-SDA

Le commerce de détail en Suisse a retrouvé de l'élan en septembre, après un coup de frein le mois précédent, selon des données encore provisoires.

1 minute

(Keystone-ATS) Corrigés de l’effet des jours ouvrables et des jours fériés, les chiffres d’affaires du commerce de détail hors inflation (nominaux) ont augmenté de 0,7% en septembre, comparé au même mois de l’an dernier, indique l’Office fédéral de la statistique (OFS) vendredi dans son pointage mensuel.

Les revenus en termes réels, soit en tenant compte du renchérissement, ont rebondi de 1,5% sur un an.