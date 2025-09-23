La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Les Syndicats chrétiens du Valais mobilisés sur cinq fronts

Keystone-SDA

Les Syndicats chrétiens du Valais (SCIV) revendiquent une hausse des salaires pour tous les employés de 2% et l'instauration d'un congé familial pour tous. Le renouvellement de la convention nationale du secteur principal de la construction, la création d'une convention collective de travail (CCT) pour le personnel des structures d'accueil de jour et un soutien au personnel de la santé sont les autres chevaux de bataille des SCIV.

Ce contenu a été publié sur
3 minutes

(Keystone-ATS) En militant pour une hausse des salaires de 2%, les SCIV veulent «compenser l’inflation et obtenir une meilleure reconnaissance du travail effectué par les employés. Cette démarche doit aussi renforcer la demande intérieure et soutenir la consommation», ont-ils précisé, mardi, en conférence de presse.

Le 2 avril dernier, Travail.Suisse, la faitière des SCIV, a lancé une initiative pour un congé familial de 18 semaines après la naissance d’un enfant pour ses deux parents. Le texte revêt deux buts principaux: une meilleure conciliation de la vie familiale et professionnelle et la lutte contre une pénurie de personnel. La démarche est soutenue par le syndicat valaisan.

Mobilisés pour la création d’une CCT

Au chapitre du renouvellement de la convention nationale du secteur principal de la construction, les SCIV prônent «une indexation automatique au renchérissement, une augmentation décente de salaire et des frais de repas ou encore des journées de travail plus courtes.» Des revendications qui seront au coeur d’un grand rassemblement du secteur principal de la construction, le 4 octobre à Vernayaz.

Depuis 2023, les SCIV travaillent pour obtenir une convention collective de travail (CCT) cantonale pour le personnel des structures d’accueil de jour en Valais afin d’harmoniser les conditions sociales et salariales et d’améliorer l’équité entre les différentes structures.

«Un projet inadéquat»

Des discussions sont en cours avec la Fédération des communes valaisannes. Lors d’une séance le 26 août dernier, le Service valaisan de la protection des travailleurs et des relations du travail a proposé ses bons offices.

Enfin, concernant le projet de loi fédérale sur les conditions de travail dans le domaine de la santé, les SCIV l’estiment inadéquat. Selon le syndicat, il manque notamment dans ce texte une prescription minimale pour les dotations en personnel, des dispositions pour adapter le financement des institutions de santé et des améliorations des conditions de travail du personnel (plan de travail limité à quatre semaines à l’avance et absence d’obligation à signer une CCT).

