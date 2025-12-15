Les syndicats déçus du résultat des négociations

Keystone-SDA

Les organisations professionnelles et les syndicats parlent de résultats "décevants" après la fin de la majorité des négociations salariales pour 2026. Les pourparlers se sont avérés très difficiles.

(Keystone-ATS) La plupart des négociations n’ont débouché que sur des concessions mineures, indique lundi la faîtière syndicale Travail.Suisse dans un communiqué. Le nombre d’échecs dans les négociations a d’ailleurs été nettement supérieur à celui des années précédentes.

Avec Syna et Transfair, Travail.Suisse avait réclamé cet été une augmentation des salaires nominaux de 2%. Compte tenu de l’inflation et de la hausse des primes d’assurance maladie, les salaires seraient revenus à leur niveau d’avant la pandémie.

Travail.Suisse en conclut que ses revendications «modérées» sont «loin» d’avoir été acceptées. Selon ses calculs, le syndicat n’a obtenu une augmentation salariale supérieure à 1% que dans 9% des négociations menées à leur terme.